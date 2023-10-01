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Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о награждении бойцов ЗВО, отличившихся при выполнении боевых задач

© Минобороны России

Командиры подразделений, которые получили государственные награды организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащих Западного военного округа, отличившихся в ходе проведения СВО, наградили в одном из передовых районов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В преддверии Дня Сухопутных войск военнослужащим подразделений Западного военного округа за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые государственные награды на передовой.Военнослужащим на передовых позициях заместитель командующего группировкой войск "Запад" по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой вручил медали "За храбрость". Эта государственная награда учреждена Указом Президента РФ в марте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командиры подразделений, которым были вручены государственные награды организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях в зоне проведения СВО.

"Генерал-лейтенант Владимир Луговой поблагодарил каждого военнослужащего подразделений группировки войск "Запад" за успешное выполнение поставленных задач, за службу, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал крепкого здоровья, успехов в службе на благо Отечества и дальше также уверенно исполнять свой воинский долг", - отмечается в сообщении. 

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