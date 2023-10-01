Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с днем Сухопутных войск

Министр обороны РФ отметил их мужество, героизм, профессиональное мастерство и весомый вклад в защиту национальных интересов страны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с днем сухопутных войск и отметил их мужество, героизм, профессиональное мастерство и весомый вклад в защиту национальных интересов России. Об том сообщили в Минобороны РФ.

"Многие страницы ратной летописи нашей Родины свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-пехотинцев. Их вклад в защиту и обеспечение безопасности страны поистине неоценим. Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство", - говорится в поздравлении.

Шойгу отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке.

Особые слова благодарности министр обороны выразил ветеранам военной службы, "которые и сегодня остаются в строю, делятся знаниями и опытом с молодыми защитниками Отечества". Шойгу пожелал военнослужащим Сухопутных войск крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России.

1 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Сухопутных войск. Дата была утверждена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Сухопутные войска - наиболее многочисленный вид российских вооруженных сил. В их состав входят мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, а также специальные войска (разведывательные, радиоэлектронной борьбы, инженерные, а также войска радиационной, химической и биологической защиты).