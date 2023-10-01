1 октября, 08:23
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на артемовском, марьинском и авдеевском направлениях

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

По словам начальника пресс-центра Южной группировки войск Георгия Минесашвили, они составили более 350 военных

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Войска РФ уничтожили более 350 боевиков Вооруженных сил Украины на артемовском, марьинском и авдеевском направлениях, отразив 10 атак штурмовых групп противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили.

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"Подразделениями Южной группировки войск отражены 10 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад, 118-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ на артемовском, марьинском и авдеевском направлениях", - приводятся слова начальника пресс-центра группировки в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Минесашвили, потери противника составили более 350 военнослужащих, орудие М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, гаубицы 2С1 "Гвоздика" и Д-30, а также семь автомобилей, восемь беспилотных летательных аппаратов. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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