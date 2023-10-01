Минобороны России сообщило о перехвате над Крымом двух украинских ракет "Гром-2"

По данным ведомства, их обломки упали на территории Джанкойского района

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", обломки упали на территории Джанкойского района Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

"1 октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района", - сказали в ведомстве.