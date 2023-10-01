МО РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки

По данным ведомства, потери противника за сутки на донецком направлении составили свыше 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки на донецком направлении отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Курдюмовки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в военном ведомстве.