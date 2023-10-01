МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского

По данным ведомства, также нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й мехбригад противника в районе Торского в ДНР и Серебрянском лесничестве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение суток три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады спецназа "Азов" (организация признана террористической в России, ее деятельность запрещена) в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Серебрянского лесничества. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - сообщили там.

Как добавили в ведомстве, также нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й мехбригад ВСУ в районе Торского в ДНР и Серебрянском лесничестве. В результате на краснолиманском направлении уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, поражены две гаубицы Д-30.