1 октября, 11:17,
обновлено 1 октября, 11:34
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ в районе Приютного в Запорожской области

По данным ведомства, противник потерял на южнодонецком направлении до 35 военнослужащих и два автомобиля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение суток четыре атаки штурмовых групп территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным ведомства, противник потерял на этом направлении до 35 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина реактивной системы залпвого огня "Град". 

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