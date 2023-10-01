1 октября, 11:18,
обновлено 1 октября, 11:36
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в направлениях Работина и Вербового

По данным ведомства, на запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих противника, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение суток две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях Работина и Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области" - сообщили там.

По данным ведомства, на запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих противника, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация