МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в направлениях Работина и Вербового

По данным ведомства, на запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих противника, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение суток две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях Работина и Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области" - сообщили там.

По данным ведомства, на запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих противника, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.