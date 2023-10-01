МО РФ сообщило о перехвате силами ПВО пяти украинских снарядов HIMARS и бомбы JDAM

По данным ведомства, также уничтожено 37 беспилотников противника

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу JDAM, уничтожили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка, Верхнекаменка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Марьинка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка и Вишневое Запорожской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7 314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12 247 танков и других боевых бронированных машин, 1 159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 656 единиц специальной военной автомобильной техники.