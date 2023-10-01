МО РФ сообщило о поражении живой силе и технике ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы российсие военнослужащие нанесли поражение гаубицам "Мста-Б" и Д-30, а также боевой машине РСЗО "Град" противника

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Загоруйковки, Ивановки, Новоселовского. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град". Также в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, добавили в МО РФ.