МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР и Запорожской области

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 противника

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Войска РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поразили командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР, а также живая сила и техника 72 механизированной бригады в районе населенного пункта Дачное ДНР и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области.