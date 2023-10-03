Тероборона Белгородской области получит модифицированные бронежилеты "Оберег"

В Ростехе сообщили, что амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защищающие приграничные террритории Белгородской области территориальная оборона и добровольцы получат модифицированные облегченные бронежилеты "Оберег" разработки тульского завода "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в Ростех). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"На вооружение теробороны поступит модифицированная модель "Оберега". Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Такая пластина выдерживает попадание винтовочных и пулеметных патронов 7,62x54, в том числе бронебойных 7Н14 и Б-32", - сообщили там.

По словам генерального директора предприятия Павла Павленко, модифицированный "Оберег" в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты превышает 75 кв. дм.

"На сегодняшний день это один из лучших в стране бронежилетов по соотношению качества защиты, ее площади и веса. Важно, что экипировка не сковывает движений и обладает высокими защитными свойствами, выдерживая попадание бронебойных снайперских боеприпасов и осколков. Сегодня производственные возможности "Октавы" позволяют изготавливать бронежилеты на системной основе", - привели его слова в Ростехе.

О разработке более легкой версии бронежилета "Оберег", не уступающей по прочности базовой, Павленко сообщил в первом выпуске проекта Ростеха "Наш краш", опубликованном накануне.