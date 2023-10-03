Авиация группировки "Запад" нанесла два удара по пунктам дислокации ВСУ

Как сообщили в МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены "152 мм буксируемая гаубица "Мста-Б", 122 мм артиллерийское орудие Д-30 и два миномета"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация Западной группировки ВС РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации двух подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла два авиационных удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады, 7-го стрелкового батальона и складу ГСМ в районах Терны и Новолюбовки", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Зыбинский отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены "152 мм буксируемая гаубица "Мста-Б", 122 мм артиллерийское орудие Д-30 и два миномета в районах населенных пунктов Лозовая, Першотравневое, Синьковка и Берестовое".