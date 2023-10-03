В зону СВО направили более 14,5 тыс. подготовленных в Гудермесе бойцов

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что в зоне СВО подразделения под командованием Героя России Апты Алаудинова проявили себя достойно

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. человек, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, были направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он подчеркнул, что в зоне СВО подразделения под командованием Героя России Апты Алаудинова проявили себя достойно. "Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тыс. человек", - сказал министр.

По словам Шойгу, система подготовки, которая была создана в регионе, позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи.

Российский университет спецназа располагается в городе Гудермесе (Чеченская Республика) и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.