3 октября, 10:34,
обновлено 3 октября, 10:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении пунктов управления украинских беспилотников в ДНР

Кроме того, в Георгиевке уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Южная группировка ВС РФ в Донецкой Народной Республике уничтожила ряд пунктов управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Артиллерией уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в Андреевке, Новокалинове и Первомайском, опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки, станция радиэлектронной борьбы в Георгиевке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также артиллерия и авиация группировки поразили два склада боеприпасов противника в Белогоровке и Александро-Шультине, пункт временной дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Часовом Яре. 

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