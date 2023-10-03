МО РФ сообщило об уничтожении пунктов управления украинских беспилотников в ДНР

Кроме того, в Георгиевке уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Южная группировка ВС РФ в Донецкой Народной Республике уничтожила ряд пунктов управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Артиллерией уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в Андреевке, Новокалинове и Первомайском, опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки, станция радиэлектронной борьбы в Георгиевке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также артиллерия и авиация группировки поразили два склада боеприпасов противника в Белогоровке и Александро-Шультине, пункт временной дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Часовом Яре.