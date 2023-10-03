МО РФ заявило об уничтожении 90 украинских военнослужащих на запорожском направлении

В ведомстве сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино Запорожской области, уничтожено до 90 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля", - сообщили там.

В российском военном ведомстве добавили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.