МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял до 45 военных на этом направлении, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России во взаимодействии со штурмовой авиацией нанесли поражение ВСУ в районах Малой Токмачки и Вербового в Запорожской области, противник потерял до 45 военных на запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и северо-западнее Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих и 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также орудие М119 производства США", - сообщили в российском военном ведомстве.