4 октября, 16:35
Военная операция на Украине

В ВГА Харьковской области сообщили об усилении обстрелов ВСУ подконтрольных России сел

На прошлой неделе погиб житель села Ольшана, отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Украинские войска стали в разы чаще обстреливать подконтрольные России населенные пункты в Харьковской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

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"Село Богдановское в Харьковской области под сильным обстрелом сейчас находится. И не только оно. Количество обстрелов со стороны киевского режима в целом в разы возросло. Как результат - есть пострадавшие и жертвы среди мирного населения. Буквально на прошлой неделе в результате такого налета погиб житель села Ольшана", - сказал Ганчев.

Под контролем сил РФ находятся порядка 30 населенных пункта. Сотрудники администрации не имеют доступа к 11 из них из-за активных боевых действий в этих районах, в остальные населенные пункты доставляется гуманитарная помощь. 

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