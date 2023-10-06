Замминистра обороны России наградил военных за отражение атак ВСУ у Работино

Виктор Горемыкин вручил офицерам и солдатам медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа (ЮВО), отличившимся при отражении безуспешных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие ЮВО, отличившиеся в ходе отражения очередных безуспешных атак украинских националистов на ореховском направлении в районе населенного пункта Работино, награждены государственными наградами. Медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали вручены офицерам и солдатам группировки заместителем министра обороны России генерал-полковником Виктором Горемыкиным на передовой", - сказали в ведомстве.

В ходе боевых действий военнослужащие российской группировки войск ежедневно срывают планы ВСУ по прорыву обороны в полосе ответственности, уничтожая десятки единиц иностранного вооружения, отметили в МО РФ.

"Поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы их заслужили, выполняя боевые задачи, проявив мужество, отвагу, стойкость. Вы - гордость вооруженных сил, гордость своей страны. Вами гордятся ваши близкие, боевые друзья, товарищи", - поблагодарил военнослужащих Горемыкин.

Командир подразделения Таймураз Гаглоев рассказал, что для него медаль "За отвагу" - особенная. "Она (награда - прим. ТАСС) для меня особенная. Выполняли боевую задачу, встали на огневые позиции. Пришла цель, начали работать, противник пошел в наступление. Мы до последнего стояли, отработали", - вспомнил Гаглоев.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 3 октября сообщил, что попытки ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении в районах Вербового и Работино провалились.