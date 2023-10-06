6 октября, 08:30,
обновлено 6 октября, 08:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму безэкипажного катера ВСУ

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

По данным ведомства, вертолет морской авиации Черноморского флота Ка-29 обнаружил катер в ходе патрулирования

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Крыма. Об этом заявили в Минобороны (МО) РФ.

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В ведомстве уточнили, что попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью безэкипажного катера по объектам, находящимся на территории РФ, пресекли 6 октября около 10:45 мск.

"Вертолетом мoрской авиации Черномoрского флота Ка-29 <...> был oбнаружен и уничтожен следoвавший в направлении Крымскoго полуострова безэкипажный кaтер ВСУ", - заявили в ведомстве. В МО РФ сообщили, что безэкипажный катер ВСУ был обнаружен вертолетом в ходе патрулирования в северо-западной части акватории Черного моря.

4 октября в МО РФ сообщили, что российские самолеты Воздушно-космических сил пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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