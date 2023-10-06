МО РФ сообщило о 14 групповых ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

В ведомстве добавили, что в пунктах временной дислокации были поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наемников и инструкторов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в течение недели нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"В период с 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Там отметили, что в рамках групповых ударов поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также производственные цеха предприятий, которые выпускают вооружение и военную технику, пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. "В результате ударов в том числе уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов", - подчеркнули в МО РФ.

В Минобороны России добавили, что в пунктах временной дислокации были поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наемников и инструкторов.