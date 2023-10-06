6 октября, 12:21,
обновлено 6 октября, 12:30
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, противник за неделю потерял более 755 военнослужащих и 8 танков

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение недели на южнодонецком направлении более 755 военнослужащих и 8 танков. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника за указанный период составили свыше 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 8 танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны РФ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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