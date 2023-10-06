МО РФ сообщило об отражении за неделю на донецком направлении 34 атак ВСУ

По данным ведомства, противник потерял более 1 745 военных

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на донецком направлении более 1 745 военных, 18 танков. Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные отразили 34 атаки.

"На донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Торецк Донецкой Народной Республики. Одновременно пытался атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВСУ", - сказали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что "в результате боевых действий противник потерял более 1 745 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град". Также ударами авиации и ракетных войск уничтожены три склада с боеприпасами.