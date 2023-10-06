6 октября, 12:25,
обновлено 6 октября, 12:31
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении 17 атак ВСУ за неделю

© Минобороны России

По данным министерства, противник потерял более 430 военнослужащих и 39 единиц вооружений и техники

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отразили 17 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 430 военнослужащих и 39 единиц вооружений и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что потери ВСУ составили "более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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