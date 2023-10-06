МО РФ сообщило о перехвате за неделю 39 снарядов HIMARS

Кроме того, уничтожены средствами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили 39 снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", 4 бомбы JDAM, 3 ракеты HARM, а также 2 ракеты "Нептун" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами ПВО в течение недели перехвачены 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", 4 управляемые авиационные бомбы JDAM, 3 противорадиолокационные ракеты HARM, а также 2 противокорабельные ракеты "Нептун", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены средствами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны России добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 486 самолетов, 250 вертолетов, 7 572 беспилотных летательных аппарата, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 361 танк и другая боевая бронированная машин, 1 161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 850 единиц специальной военной автомобильной техники.