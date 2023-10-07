МО РФ сообщило об уничтожении над Белгородской областью трех украинских ракет "Точка-У"

Попытку террористической атаки пресекли около 10:00, заявили в военном ведомстве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинские оперативно-тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - сказали там.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.