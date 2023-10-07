7 октября, 07:30,
обновлено 7 октября, 07:46
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении над Белгородской областью трех украинских ракет "Точка-У"

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Попытку террористической атаки пресекли около 10:00, заявили в военном ведомстве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинские оперативно-тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - сказали там.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация