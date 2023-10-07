Силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму

В Минобороны России отметили, что зенитная ракета была переделана в ударный вариант

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Киев вновь пытался атаковать объекты на территории РФ ракетой комплекса ПВО С-200, переделанной в ударный вариант, она была уничтожена в воздухе средствами ПВО.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"7 октября текущего года около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", - заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали, что около 18:00 мск средства ПВО сбили в воздухе украинскую ракету комплекса ПВО С-200, переделанную в ударный вариант, при попытке атаки на Крым.