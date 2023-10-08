В МО РФ сообщили о перехвате трех ракет ВСУ "Точка-У" и двух ракет ЗРК С-200

По данным министерства, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов противника

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили три тактические ракеты "Точка-У" и две ракеты комплекса ПВО С-200 Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка Луганской Народной Республики, Тарамчук, Спорное, Березовое Донецкой Народной Республики, Чистополье, Ульяновка, Очеретоватое Запорожской области, Великий Выселок Харьковской области, Саги, Каиры, Раденск, Новая Каховка и Казачьи Лагери Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 487 самолетов, 250 вертолетов, 7 635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 415 танков и других боевых бронированных машин, 1 161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 934 единицы специальной военной автомобильной техники.