Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил, что в результате противник потерял до 50 человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении сорвали и отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего противник потерял до 50 человек. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе Торского и участке Серебрянского лесничества действиям подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана в РФ террористической организацией и запрещена - прим. ТАСС). Потери украинских войск составили около 50 военнослужащих", - сообщил он.

Савчук добавил, что российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов противника.

Савчук также рассказал, что российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. "В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов противника. Тактическая авиационная группа нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - сообщил он.