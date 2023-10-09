Ростех поставил в войска устройства громкоговорящей связи для работы спецназа

Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Тульский завод "Октава" (в составе холдинга "РТ-Капитал" входит в Ростех) поставил в интересах российской армии новые устройства громкоговорящей связи (УГС-1), незаменимые для подразделений специального назначения. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Тульский завод "Октава" холдинга "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи. Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства", - сообщили там.

УГС-1 представляет собой портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи. Разработка работает в радиусе до 10 м от базового блока. Может быть использована в составе аппаратуры мониторинга и контроля, для обеспечения связи в грузовом транспорте и транспорте обеспечения в составе вооруженных сил, а также для связи водителей пассажирского транспорта.

В Ростехе подчеркнули, что УГС-1 может работать в закрытых зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: при сильных акустических шумах до 120 дБ и электрических помехах, при температуре от минус 10 до плюс 45 градусов, а также в условиях осадков, запыленности и агрессивных химических соединений.

По словам генерального директора "Октавы" Петра Павленко, УГС-1 стало первым подобным устройством. "Его разработку и выпуск мы реализовали в кратчайшие сроки, поскольку компетенции предприятия позволяют без посторонней помощи проектировать и внедрять в производство широкий спектр продукции. Аппарат работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа устройства составляет не менее 15 тыс. часов", - привели его слова в госкорпорации.

Завод "Октава" основан в Туле в 1927 году, является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры. С 2017 года предприятие находится в прямом управлении госкорпорации "Ростех", которая реализует масштабную работу по сохранению ключевых компетенций и производственного цикла стратегического предприятия.