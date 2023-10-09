9 октября, 07:27
Военная операция на Украине

Российские десантники взяли в плен пять военнослужащих ВСУ под Артемовском

© Минобороны России/ ТАСС

Пленные рассказали российским военнослужащим, что проходили подготовку в Великобритании, учебный курс шел 35 дней, тренировали их в том числе шведские инструкторы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские десантники в ходе боя севернее Артемовска (украинское название - Бахмут) закрепились на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен пять украинских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми", - рассказали в ведомстве.

Сам бой проходил к северу от Артемовска.

Пленные рассказали российским военнослужащим, что проходили подготовку в Великобритании, учебный курс шел 35 дней, тренировали их в том числе шведские инструкторы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация