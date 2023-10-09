9 октября, 07:51
Военная операция на Украине

Росгвардия испытала в ДНР новейшие термитно-зажигательные гранаты

Они позволяют воспламенять боевую технику и укрепленные объекты противника, создавая очаг пожара, который невозможно потушить

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии испытали новейшие термитно-зажигательные гранаты и дымовые средства при выполнении задач в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Новейшие термитно-зажигательные и дымовые средства, разработанные отечественными производителями, испытали военнослужащие спецназа Росгвардии, выполняющие задачи в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, образцы термитно-зажигательных гранат позволяют воспламенять боевую технику и укрепленные объекты противника, создавая очаг пожара, который невозможно потушить. Дымовые средства ставят непросматриваемые завесы, которые скрывают действия войск.

Росгвардейцы отработали применение гранат и генераторов, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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