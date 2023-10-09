Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил, что имеющиеся в российском военном ведомстве документы подтверждают деятельность подрядчиков Пентагона в государствах Африканского континента

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности Соединенных Штатов вынуждает их переносить исследования двойного назначения в страны Африки. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в своем брифинге отметил, что имеющиеся в российском военном ведомстве документы подтверждают деятельность подрядчиков Пентагона в государствах Африканского континента.

"Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в Европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов.

Он уточнил, что у Министерства обороны России есть в распоряжении документы, подтверждают деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на Африканском континенте - в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Заказчиками со стороны американского правительства являются Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент США.