9 октября, 09:28
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил об уничтожении группы ВСУ в районе Малых Щербаков на Запорожье

По словам губернатора региона, наблюдение за "бездумными перемещениями" украинских военнослужащих продолжается

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Российские силы обнаружили позицию пехоты украинской армии и уничтожили группу ВСУ в районе села Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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"Только что переговорил с командованием добровольческого батальона Судоплатова. Сообщили, что сегодня силами отряда расчет БПЛА обнаружил позицию пехоты противника в районе Малых Щербаков. Группа противника полностью уничтожена", - написал Балицкий в Telegram-канале, добавив, что наблюдение за "бездумными перемещениями" ВСУ продолжается.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял свыше 90 тыс. военных, 557 танков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область
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