По словам губернатора региона, наблюдение за "бездумными перемещениями" украинских военнослужащих продолжается

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Российские силы обнаружили позицию пехоты украинской армии и уничтожили группу ВСУ в районе села Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Только что переговорил с командованием добровольческого батальона Судоплатова. Сообщили, что сегодня силами отряда расчет БПЛА обнаружил позицию пехоты противника в районе Малых Щербаков. Группа противника полностью уничтожена", - написал Балицкий в Telegram-канале, добавив, что наблюдение за "бездумными перемещениями" ВСУ продолжается.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял свыше 90 тыс. военных, 557 танков.