9 октября, 11:31,
обновлено 9 октября, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 45 военных

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" отразила 2 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 45 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены также самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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