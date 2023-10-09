МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 140 военных

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Курдюмовки и Водяного Донецкой Народной Республики (ДНР), противник потерял на донецком направлении до 140 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства РФ, ВСУ потеряли на данном направлении до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.

В Минобороны РФ добавили, что российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР.