9 октября, 11:32,
обновлено 9 октября, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 140 военных

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Курдюмовки и Водяного Донецкой Народной Республики (ДНР), противник потерял на донецком направлении до 140 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства РФ, ВСУ потеряли на данном направлении до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.

В Минобороны РФ добавили, что российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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