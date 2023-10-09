9 октября, 11:33,
обновлено 9 октября, 11:45
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS

© Минобороны России/ ТАСС

Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили 14 украинских беспилотников, добавили в ведомстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7 649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 425 танков и других боевых бронированных машин, 1 161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 13 949 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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