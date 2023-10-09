МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 200 человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе Приютного в Запорожской области, потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 человек, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубица Д-20.