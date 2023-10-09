9 октября, 11:35,
обновлено 9 октября, 11:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, отражены атаки 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки Вооруженных сил РФ отразили на купянском направлении пять атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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