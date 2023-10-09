МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, отражены атаки 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки Вооруженных сил РФ отразили на купянском направлении пять атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.