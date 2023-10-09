9 октября, 11:35,
обновлено 9 октября, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении склада вооружения ВСУ в Черниговской области

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 105 районах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации поразили в Черниговской области склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны (МО) РФ.

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"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - заявили в ведомстве.

По данным МО РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 105 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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