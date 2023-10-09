МО РФ сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ в районе Вербового

По данным ведомства, противник на запорожском направлении потерял до 15 военных

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили на запорожском направлении до 15 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сообщили там.

По данным ведомства, на этом направлении уничтожены более 15 военнослужащих противника, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30.