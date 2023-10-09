9 октября, 12:07,
обновлено 9 октября, 12:29
Военная операция на Украине

Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову

Дмитрий Егоров. Минобороны России
Дмитрий Егоров
© Минобороны России

Военнослужащий погиб в бою у села Новомайорское Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою у села Новомайорское Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Как следует из документа, Егоров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные им при выполнении воинского долга.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики.

Как уточнили в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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