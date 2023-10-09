Военнослужащий погиб в бою у села Новомайорское Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою у села Новомайорское Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, Егоров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные им при выполнении воинского долга.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики.

Как уточнили в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.