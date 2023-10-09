Шойгу упростил выдачу раненым участникам СВО удостоверений ветеранов боевых действий

Согласно документу, удостоверение направить в военно-медицинское учреждение, где находится участник СВО

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил изменения в порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий, в соответствии с которыми выдавать их раненым участникам спецоперации смогут кадровые органы, ближайшие к местам их лечения. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Военнослужащим вооруженных сил - участникам СВО, получившим ранения, контузии, увечья (далее - участники СВО, получившие ранения), находящимся на излечении в военно-медицинских организациях министерства обороны, выдача удостоверений может производиться кадровыми органами, осуществляющими организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии (центральной комиссии), ближайшими к месту дислокации военно-медицинских организаций министерства обороны, в которых участники СВО, получившие ранения, находятся на излечении", - указано в приложенном к приказу перечне вносящихся изменений.

Согласно документу, удостоверение в таком случае направляется в военно-медицинское учреждение, где находится участник СВО, либо вручается ему, либо доверенному лицу под расписку.