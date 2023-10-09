Замглавы Минобороны провел прием с раненными в ходе СВО военными

Виктор Горемыкин также вручил государственные и ведомственные награды

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел личный прием с ранеными военнослужащими - участниками специальной военной операции и членами их семей, а также вручил государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны России.

Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского МО РФ. "В ходе мероприятия заместитель главы военного ведомства ответил на вопросы, а также вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО", - сказали в Минобороны.

Горемыкин вручил военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость". "Спасибо вам за то, что воспитали таких детей. Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закаленные в боях", - отметил замглавы российского оборонного ведомства, обращаясь к членам семей военнослужащих.

В церемонии награждения также приняли участие генеральный инспектор МО РФ генерал-полковник Валерий Баранов и член Общественного совета при МО РФ Антон Цветков, а также известный российский писатель и сценарист Олег Рой. В этот день для военнослужащих и медицинского персонала в актовом зале госпиталя выступил Казачий ансамбль Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Как уточнили в ведомстве, после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных медицинских центрах и санаториях. В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.