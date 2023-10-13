Military Watch Magazine отметил превосходство Су-57 над зарубежными аналогами

Обозреватели похвалили высокую эффективность российского истребителя

ТАСС, 13 октября. Российский истребитель пятого поколения Су-57 существенно превосходит по своим характеристикам и возможностям оперативного применения иностранные аналоги. Такое мнение выразили обозреватели независимого аналитического издания Military Watch Magazine.

В частности, портал отмечает, что Су-57 выделяется не только возможностью решать различные боевые задачи, но также обладает высокой дальностью стрельбы и широким арсеналом дальнобойных ракет. Так, истребитель способен поражать цели на дистанции "в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги" в том числе за счет использования ракеты Р-37М. Она обладает дальностью поражения в 400 км и "продемонстрировала высокую эффективность" в ходе спецоперации РФ на Украине. Кроме того, в перспективе такие самолеты смогут оснащаться уменьшенной версией гиперзвуковой ракеты "Кинжал", утверждает издание.