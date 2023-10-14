Минобороны РФ заявило, что рембригады в зоне СВО не испытывают дефицита запчастей

По данным ведомства, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ремонтные бригады подразделений Западного военного округа, работающие в зоне проведения специальной военной операции не испытывают дефицита запчастей, оборудования и инструментов. Об этом сообщил командир одной из ремонтных рот с позывным "Яшма", видео с его интервью распространило Министерство обороны России.

"Если нет запчастей у нас здесь на месте, хотя у нас определенные запасы есть, то мы делаем заявку и либо через завод нам поставляют, либо через наши склады, окружные либо армейские. Доходят запчасти достаточно быстро", - сказал командир ремонтной роты.

В Минобороны уточнили, что специалисты ремонтных подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции осуществляют своевременный плановый и срочный ремонт колесной и гусеничной техники, которая поступает с переднего края. Для этого на одном участков в тыловой зоне СВО развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

"Благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта, в полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности. Ремонтники взаимодействуют с представителями оборонных предприятий, трудятся в одном цеху", - добавили в Минобороны, отметив, что в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи.