Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град" на херсонском направлении

Чаще всего целью становится пехота, сообщил командир артиллерийского расчета с позывным Арчер

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Военные группировки войск "Днепр" уничтожают позиции и разрушают оборонительные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", корректировать огонь помогают беспилотники. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на херсонском направлении специальной военной операции. <...> За работой расчета следят операторы комплексов БПЛА группировки, что позволяет корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения противника в режиме реального времени", - сказали в ведомстве.

После получения данных разведки о расположении сил противника артиллерийский расчет выдвигается на позицию и наносит удар по противнику 122-мм осколочно-фугасными снарядами, накрывая плотным огнем площадные цели.

"В последнее время немного участились выстрелы, но мне кажется это уже агония их последняя. В основном работаем по пехоте, они все пытаются переброситься, переправиться через реку. Бывают и другие цели. Работаем постоянно", - говорит командир расчета с позывным Арчер.

Как добавили в Минобороны, военнослужащие после выполнения огневой задачи оперативно убывают в запасные районы для дальнейшего пополнения боекомплекта и ожидания координат вновь выявленных целей.

По данным оборонного ведомства, с 7 по 13 октября ВСУ на херсонском направлении продолжали предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В течение недели было уничтожено до 325 украинских военнослужащих, 9 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля, 3 склада с боеприпасами, а также 2 диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.