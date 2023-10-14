МО РФ сообщило об отражении двух атак штурмовиков ВСУ у Серебрянки в ДНР

Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля, добавили в ведомстве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские военные отразили за сутки две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Серебрянки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказали в ведомстве.

Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля, добавили в МО РФ.