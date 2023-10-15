Силы РФ уничтожили позиции ВСУ при попытке ротации на херсонском направлении

Как уточнили в Минобороны России, во время контрбатарейной борьбы военные продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили с помощью гаубиц Д-20 позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке ротации на херсонском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, во время контрбатарейной борьбы военные продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

"За считанные минуты артиллеристы наводят орудие на цель и выполняют несколько точных выстрелов по выявленным позициям противника, вскрытым при попытке ротации личного состава и активного перемещения на линии боевого соприкосновения. Корректировка огня артиллерийских орудий выполнялась в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволило уничтожить противника максимально эффективно и лишить его возможности восполнить боевые потери", - сказали в Минобороны.

Расчеты гаубиц Д-20 группировки ведут боевую работу снарядами калибра 152 мм, скорость стрельбы - до пяти выстрелов в минуту, дальность - более 17 км при полном заряде.

По данным военного ведомства, с 7 по 13 октября ВСУ на херсонском направлении продолжали предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В течение недели было уничтожено до 325 украинских военнослужащих, 9 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля, 3 склада с боеприпасами, а также 2 диверсионно-разведывательные группы на островах Алёшкинский и Переяславский.