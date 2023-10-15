15 октября, 06:51,
обновлено 15 октября, 06:58
Военная операция на Украине

Путин поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов на передовой за мужество и героизм

Глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения "активной обороной" с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов российских вооруженных сил в зоне СВО.

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В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения "активной обороной" с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

"Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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